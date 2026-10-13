La două decenii de la ultima vizită a unui monarh, Regele Felipe al VI-lea al Spaniei vizitează Ceuta

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei va călători marți la Ceuta pentru o vizită, considerată rară și sensibilă din punct de vedere diplomatic. Vizita monarhului spaniol are loc la două luni și jumătate după afluxul masiv de migranți în această enclavă spaniolă din Africa de Nord, a cărei suveranitate este revendicată de Maroc.

Aceasta este prima vizită a unui monarh spaniol de la cea a lui Juan Carlos, tatăl lui Felipe al VI-lea, din 2007, care a declanșat o criză diplomatică cu Rabat. Miercuri, Felipe al VI-lea și regina Letizia vor vizita Melilla, cealaltă enclavă spaniolă situată pe teritoriul nord-african, potrivit Le Figaro.

Această vizită are loc cu mai puțin de șapte săptămâni înainte de alegerile anticipate din 29 noiembrie, migrația reprezentând o temă majoră de campanie. Aproape două decenii după ultima vizită regală, Ceuta, cu o populație de aproximativ 80.000 de locuitori, încearcă să revină la o oarecare aparență de normalitate după șocul provocat de sosirea a peste 70.000 de migranți din Maroc la sfârșitul lunii iulie.

Deși majoritatea migranților au plecat în câteva ore, câteva mii au rămas în acest mic teritoriu dintre Mediterană și Atlantic, unde o parte a populației s-a simțit abandonată de stat. „Regele ar fi trebuit să vină în prima sau a doua zi. Și ar fi trebuit să vină în uniforma de comandant-șef al forțelor armate, ceea ce este. Pentru locuitorii din Ceuta, acesta ar fi fost semnul incontestabil că statul era prezent”, a declarat pentru AFP Susana Román, o avocată în vârstă de 57 de ani și promotoare a platformei „Salvați Ceuta”.

Autoritățile au înființat centre pentru a găzdui peste 7.000 de persoane și 2.800 de minori, permițând astfel evacuarea marilor tabere de migranți stabilite pe unele dintre plajele orașului, dar unii continuă să locuiască pe străzile enclavei sau pe dealuri, în principal la periferie. „Dacă regele ar fi venit în a doua zi a invaziei, și-ar fi dat seama de situația pe care o avem aici. Acum va vedea că totul este curat, pentru că toți locuiesc în corturi (…), pentru că pur și simplu au fost mutați dintr-un loc în altul”, se plânge Ana Muñoz, o funcționară publică în vârstă de 33 de ani, care spune că și-a pierdut o parte din încrederea în rege.

Adăposturile improvizate din Ceuta au fost demolate

Duminică, forțele de ordine au evacuat tabăra Guano, ultima rămasă pe plajele teritoriului. Câteva minute mai târziu, buldozerele au distrus adăposturile improvizate unde locuiau aproximativ 400 de persoane. Vizita va începe la ora 12:30 cu o întâlnire cu autoritățile la Primărie, înainte de a continua la o școală din acest oraș unde au coexistat din punct de vedere istoric comunitățile catolice, musulmane, evreiești și hinduse.

Monarhii vor vizita apoi cimitirul Sidi Embarek, unde vor aduce un omagiu celor peste o sută de persoane care au murit în timpul sosirii în masă a migranților, potrivit Madridului și Rabatului. Ulterior, Felipe al VI-lea, care a descris deja evenimentele din Ceuta drept „inacceptabile”, se va adresa reprezentanților societății civile din Ceuta în cadrul unei întâlniri.

Testează relațiile cu Marocul

Această vizită va testa relațiile cu Marocul, al cărui rege Mohammed al VI-lea a apărat vineri „parteneriatul” cu Spania, respingând ferm orice tentativă de „presiune” sau „șantaj ”. Monarhul marocan a declarat în fața Parlamentului că parteneriatul cu Madridul a înregistrat „progrese semnificative”, inclusiv în lupta împotriva migrației ilegale, dar că se confruntă acum cu „provocări majore” . „Ce are de-a face regele Marocului cu asta? El și opinia sa contează puțin, din moment ce Ceuta a fost întotdeauna spaniolă”, spune Mohamed Hamadi, un rezident în vârstă de 41 de ani al orașului Ceuta, care intenționează să participe la vizita regală fluturând steagul orașului său.