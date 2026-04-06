Las Vegas Sphere atrage milioane de turiști, dar continuă să genereze pierderi uriașe

The Sphere a fost deschisă în septembrie 2023 și este administrată de compania Sphere Entertainment. De la separarea financiară a proiectului, în 2022, arena a acumulat pierderi operaționale de aproximativ 1,18 miliarde de dolari. Potrivit Sherwood News, construcția complexului a costat peste 2 miliarde de dolari, iar cheltuielile ridicate de operare continuă să depășească veniturile generate de evenimente și publicitate.

Concerte spectaculoase, dar insuficiente

The Sphere a devenit rapid una dintre cele mai vizitate atracții din Las Vegas. Arena oferă spectacole immersive la 360 de grade, cu ecrane uriașe atât în interior, cât și în exterior. Concerte susținute de trupe precum U2 sau The Eagles au atras public numeros, iar complexul găzduiește sute de spectacole pe an. Cu toate acestea, evenimentele nu sunt suficiente pentru a acoperi costurile ridicate ale operațiunilor.

Una dintre principalele probleme este modelul de afaceri al complexului. Arena nu găzduiește concerte în fiecare zi, iar spectacolele rezidențiale ale artiștilor nu durează la fel de mult ca în cazul altor săli din Las Vegas. În plus, veniturile din închirierea lojilor VIP și din publicitate nu au atins nivelurile estimate inițial. Chiar și biletele pentru spectacolul imersiv „Postcard from Earth” au fost reduse de la 119 dolari la 99 de dolari pentru a atrage mai mulți spectatori.

Un proiect ambițios al lui James Dolan

The Sphere face parte dintr-un grup complex de companii controlate de omul de afaceri american James Dolan. Acesta conduce Sphere Entertainment, dar și Madison Square Garden Sports și Madison Square Garden Entertainment. În trecut, Dolan a preluat controlul asupra unor active importante, inclusiv echipele sportive New York Knicks și New York Rangers.

În ciuda pierderilor, compania continuă să dezvolte proiectul. Managementul analizează posibilitatea construirii unor versiuni mai mici ale Sphere în alte orașe, cu capacitate redusă și costuri mai mici. De asemenea, există planuri pentru construirea unui complex similar în Abu Dhabi, deși calendarul proiectului nu a fost încă anunțat.

Provocări pentru întregul grup

Problemele financiare ale Sphere Entertainment sunt amplificate de dificultățile unei alte divizii a grupului, MSG Networks. Compania de televiziune sportivă se confruntă cu scăderea veniturilor, pe fondul renunțării la abonamentele tradiționale de cablu și al datoriilor ridicate. În acest context, investitorii continuă să pună sub semnul întrebării viabilitatea pe termen lung a proiectului Sphere, chiar dacă arena rămâne una dintre cele mai spectaculoase construcții de divertisment din lume.