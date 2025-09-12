Libanul autorizează Starlink pentru furnizarea de internet prin satelit

Guvernul libanez a acordat licență companiei lui Elon Musk pentru a oferi servicii de internet prin satelit în întreaga țară, o măsură menită să atenueze criza infrastructurii de telecomunicații și electricitate, potrivit AP.

Libanul a aprobat licențierea Starlink, rețeaua de sateliți a companiei SpaceX deținută de Elon Musk, pentru a furniza servicii de internet în toată țara, a anunțat joi târziu ministrul Informațiilor, Paul Morcos.

Decizia vine pe fondul unei economii grav afectate și a unei infrastructuri de telecomunicații și electricitate aflate în colaps.

Guvernul a numit, de asemenea, autorități de reglementare pentru sectoarele electricității și telecomunicațiilor

Acordul a fost anunțat la aproape trei luni după ce Musk a discutat telefonic cu președintele libanez Joseph Aoun despre potențiale investiții în sectorul comunicațiilor.

În cadrul aceleiași ședințe, guvernul a numit autorități de reglementare pentru sectoarele electricității și telecomunicațiilor, o condiție cerută de mult timp de organizațiile internaționale pentru a sprijini reformele.

Numirea unui organism de reglementare pentru sectorul energiei, întârziată de peste două decenii, este considerată un pas esențial pentru reducerea pierderilor de peste 1 miliard de dolari anual și pentru combaterea corupției din compania de stat Electricité du Liban, care a costat statul circa 40 de miliarde de dolari de la sfârșitul războiului civil din 1990.