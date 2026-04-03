Liderii diasporei evreiești îi cer președintele israelian să intervină pentru a opri violențele coloniștilor din Cisiordania

Fostul secretar britanic de externe, Malcolm Rifkind, se numără printre membrii importanți ai diasporei evreiești care îl îndeamnă pe președintele israelian, Isaac Herzog, să intervină pentru a opri „atacurile extremiștilor evrei” asupra palestinienilor din Cisiordania, potrivit The Guardian.

O scrisoare deschisă adresată lui Herzog, facilitată de Inițiativa de la Londra – o rețea sionistă liberală formată din 360 de persoane, inclusiv personalități evreiești, israeliene și israeliene-palestiniene eminente – a atras peste 3.000 de semnatari, inclusiv diplomați, filantropi, rabini și cadre universitare din Australia, Canada, Europa, Africa de Sud, Marea Britanie și SUA. Aceasta vine în urma unei serii de crime și atacuri incendiare comise de coloniști asupra civililor palestinieni în luna martie.

În scrisoare se arată: „Forțele de securitate israeliene sunt în mod evident mai capabile să protejeze civilii palestinieni din Cisiordania, care trăiesc sub diferite niveluri de control militar și civil israelian, de teroarea evreiască. Faptul că acestea nu acționează decisiv sugerează o lipsă de directive din partea guvernului.”

Scrisoarea adăuga: „Domnule președinte, teroarea, moartea și distrugerea provocate de extremiștii evrei-israelieni împotriva palestinienilor nevinovați din Cisiordania sunt o abominație. Nu este doar rușinos din punct de vedere moral, ci și o amenințare strategică la adresa viitorului Israelului. Prejudiciază evreimea mondială și relația generațiilor viitoare cu Israelul. Din păcate, pe baza evenimentelor și a declarațiilor celor mai extremi parteneri de coaliție, se poate concluziona că violența care cuprinde acum Cisiordania nu este doar tolerată de guvern, ci este, de fapt, o politică.”

Printre semnatarii scrisorii din partea Regatului Unit se numără Matthew Gould, fostul ambasador al Regatului Unit în Israel; Lord Michael Levy, fost trimis pentru Orientul Mijlociu și un apropiat al fostului prim-ministru Tony Blair; Sir Malcolm Rifkind, ministru în timpul mandatelor lui Margaret Thatcher și John Major; colegul conservator și editorialist la Times Daniel Finkelstein; filantropa Dame Vivien Duffield; și Sir Mick Davis, fost trezorier al Partidului Conservator, co-fondator al Inițiativei de la Londra.

Printre semnatarii proeminenți din afara Regatului Unit se numără miliardarul filantrop canadian Charles Bronfman; diplomatul israelian Ilan Sztulman Starosta; Michael M Adler, fost ambasador al SUA în Belgia; și fostul ambasador al Canadei în Israel, Jon Allen.

Președintele Herzog a răspuns

Biroul lui Herzog a postat răspunsul său pe X. Referindu-se la ceea ce a numit „recenta creștere a violenței din partea elementelor extremiste din Iudeea și Samaria” și „infracțiuni grave împotriva unor oameni nevinovați”, el a adăugat: „Împărtășesc convingerea dumneavoastră că aceste acte de violență contrazic puternic valorile pe care a fost fondat Israelul și tradiția etică durabilă a poporului evreu”.

Herzog a declarat că a cerut autorităților „să folosească toate mijloacele disponibile pentru a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției și a pune capăt imediat acestui fenomen inacceptabil”.