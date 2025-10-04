Liderii europeni salută deschiderea Hamas pentru un armistițiu în Gaza și eliberarea ostaticilor: „Europa va sprijini toate eforturile”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris că reacția Hamas la planul de pace pentru Gaza propus de președintele american Donald Trump este „încurajatoare”, într-o postare publicată sâmbătă pe platforma X, conform Politico.

„Trebuie să profităm de acest moment”, a declarat ea. „Europa va sprijini toate eforturile care vizează încetarea suferinței civililor”.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a îndemnat Israelul să răspundă rapid demersului Hamas, anunțat vineri seara. „Angajamentul Hamas trebuie urmat fără întârziere”, a scris el online.

La rândul său, premierul britanic Keir Starmer a afirmat că disponibilitatea declarată a Hamas de a elibera ostaticii reprezintă „un pas semnificativ înainte”.

„Facem apel la toate părțile să pună în aplicare acordul fără întârziere”, a declarat Starmer, potrivit unui comunicat transmis de biroul său.

Deși Trump a cerut vineri Israelului să oprească bombardamentele asupra Fâșiei Gaza, sâmbătă dimineață au apărut relatări potrivit cărora ofensiva israeliană continua.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a avertizat că partea de nord a Fâșiei Gaza rămâne „o zonă de luptă periculoasă”.

La începutul acestei săptămâni, premierul israelian Benjamin Netanyahu a semnat planul în 20 de puncte al președintelui american, care prevede un armistițiu în Gaza, eliberarea tuturor ostaticilor, dezarmarea combatanților Hamas și o retragere treptată a forțelor armate israeliene.

Potrivit agenției de presă AFP, biroul premierului israelian a anunțat că Israelul „se pregătește pentru implementarea imediată a primei etape a planului Trump, care vizează eliberarea tuturor ostaticilor.”