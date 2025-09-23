Liderii palestinieni nu au primit viză SUA și nu pot participa la Adunarea Generală a ONU

La sfârșitul lunii trecute, președintele palestinian Mahmoud Abbas și alți 80 de oficiali au aflat că vizele americane le sunt refuzate sau revocate de Departamentul de Stat al SUA. Secretarul de Stat, Marco Rubio, i-a acuzat că „subminează perspectivele de pace” și că solicită „recunoașterea unilaterală a unui stat palestinian”, potrivit BBC. Decizia evidențiază distanța dintre SUA și mai mulți dintre aliații săi, care recent au recunoscut statul palestinian.

Totuși, decizia a fost una neobișnuită din partea SUA, deoarece până acum americanii au acceptat călătoriile oficialilor din toate națiunile către sediul ONU din New York.

Biroul lui Abbas a declarat atunci că decizia „contravine în mod clar dreptului internațional”. În schimb, Israelul a salutat anunțul.

Nu este clar dacă decizia SUA respectă Acordul privind sediul ONU, care prevede că prezența oficialilor străini la ONU nu ar trebui să fie împiedicată „indiferent de relațiile” dintre guvernele lor și SUA.

Membrii ONU au votat ulterior pentru a-i permite lui Abbas să se adreseze adunării prin intermediul unei transmisiuni video