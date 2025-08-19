Macron: Noi sancțiuni împotriva Rusiei în cazul unui eșec al negocierilor și garanții de securitate pentru Ucraina

În cadrul unei declarații pentru presă, transmisă pe rețelele de socializare ale Palatului Élysée, Macron a apreciat faptul că Statele Unite colaborează acum cu europenii în privința „garanțiilor de securitate” oferite Ucrainei.

„Președintele Trump crede în capacitatea sa de a obține un acord, și crede, de asemenea, că președintele Putin își dorește un astfel de acord de pace, și mă bucur pentru asta”, a declarat Macron. „Dar dacă acest proces va fi refuzat, suntem cu toții de acord că va trebui să creștem sancțiunile și să adoptăm o poziție care va pune mai multă presiune asupra părții ruse pentru a reveni la masa negocierilor”.

Președintele francez a precizat că acesta este esențialul a ceea ce s-a stabilit în cadrul întâlnirilor de la Casa Albă, confirmând angajamentul european și american de a sprijini Ucraina, menținând în același timp presiunea diplomatică asupra Moscovei.