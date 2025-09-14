Maia Sandu acuză Rusia că folosește preoți și boți pentru a influența alegerile din Republica Moldova

Maia Sandu, care s-a bazat pe diaspora pentru a câștiga al doilea mandat anul trecut, a declarat pentru Financial Times că Moscova și-a intensificat campania de dezinformare online.

„Rușii vizează diaspora”

„Rușii vizează diaspora”, a spus ea, acuzând Moscova că folosește preoți ai Bisericii Ortodoxe Ruse pentru a răspândi propagandă și că utilizează rețeaua de boți „Matryoshka” pentru a genera conținut fals, pretinzând că ar fi instituții media străine legitime.

Maia Sandu a spus că se teme de o repetare a campaniei din 2024, când agenți ruși ar fi făcut alerte false cu bombă la secțiile de votare din diaspora, inclusiv în Germania.

Serviciile de securitate moldovenești au detaliat anul trecut un asalt rusesc „fără precedent” asupra procesului electoral al țării, acuzând Moscova că a direcționat sume uriașe de bani în fosta republică sovietică pentru a cumpăra voturi printr-o vastă rețea de intermediari. Maia Sandu a estimat că Rusia a cheltuit echivalentul a 1% din PIB-ul Moldovei „pentru a ne sabota alegerile” în 2024.

Tacticile Rusiei evoluează acum, a spus lidera de la Chișinău. Criminali plătiți de Moscova, susține ea, sunt folosiți și pentru a provoca tulburări în închisorile din Moldova. „Este într-adevăr o gamă foarte largă de instrumente pe care Rusia le folosește încercând să copleșească instituțiile noastre”, a spus ea.

Kremlinul a negat anterior orice implicare în manipularea alegerilor din străinătate.

Maia Sandu a cerut sprijinul Uniunii Europene într-un discurs ținut la Parlamentul European de la Strasbourg, la începutul acestei săptămâni.

„Vreau ca UE să învețe din experiența noastră”, a spus ea pentru FT înainte de discurs. „Moldova este o democrație fragilă, dar putem observa că unele dintre lucrurile pe care Rusia le face în Moldova sunt apoi exportate în alte locuri. Nu ar trebui să subestimăm pericolul pentru democrațiile noastre”.

Alegeri decisive pentru parcursul european

Bruxelles-ul a promis anul trecut un sprijin economic de 1,8 miliarde de euro pentru Moldova, înaintea referendumului privind aderarea la UE convocat de Maia Sandu, care a fost câștigat la limită de tabăra pro-europeană.

Republica Moldova și Ucraina au aplicat pentru aderare în 2022, după invazia pe scară largă a Rusiei.

Însă premierul Ungariei, Viktor Orbán, a refuzat să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina, iar președintele Volodimir Zelenski a insistat ca Kievul și Chișinăul să avanseze împreună.

„Având în vedere presiunea pe care o resimțim din partea Rusiei și amenințările cu care ne confruntăm, integrarea europeană este singura cale pentru ca noi să supraviețuim ca democrație”, a spus Maia Sandu. „Credem că UE ar trebui să găsească o soluție astfel încât atât Moldova, cât și Ucraina să ajungă la următoarele etape”.

Maia Sandu a prezentat alegerile parlamentare ce urmează drept ultimul obstacol pe drumul aderării Moldovei la UE.