Majoritatea pro-europeană conduce în alegerile parlamentare din Letonia

Însă și partidele populiste au avut rezultate bune, la sfârșitul unei campanii electorale dominate de îngrijorări legate de Rusia vecină și de costul vieții în țară. Partidul lui Andris Kulbergs este estimat să câștige 35,6% din voturi, conform sondajelor de ieșire din urne publicate de postul public de radiodifuziune LSM, potrivit Le Figaro.

„Nu s-a terminat încă, dar este mai mare decât se aștepta”, a declarat Kulbergs reporterilor. „Asta înseamnă că oamenii își doresc cu adevărat o schimbare”, ceea ce, a spus el, înseamnă „creștere economică” și „un viitor pentru copiii Letoniei”, a continuat Andris Kulbergs, care a preluat funcția de prim-ministru în luna mai.

Coaliția sa, despre care sondajele preelectorale prevăzuseră că va slăbi, probabil nu va fi reînnoită în forma actuală.

Unul dintre partenerii săi, Uniunea Verzilor și Fermierilor, nu ar depăși pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament, Saeima, cu doar 3,7% din voturi.

Letonia consideră Rusia principala sa amenințare strategică

La patru ani de la începerea războiului din Ucraina, problemele de securitate au dominat în mare măsură dezbaterile. Membră a NATO și a UE din 2004, Letonia consideră Rusia principala sa amenințare strategică și și-a crescut semnificativ cheltuielile pentru apărare, la aproape 5% din PIB.

Majoritatea partidelor care ar putea intra în Parlament susțin o consolidare a forțelor militare și continuarea ajutorului acordat Kievului. Însă problemele socio-economice – creșterea costului vieții, salariile mici, asistența medicală și declinul demografic, Letonia fiind cea mai săracă dintre cele trei state baltice din punct de vedere al nivelului de trai – au fost esențiale pentru campanie, iar alegerile ar putea oferi populiștilor o prezență semnificativă în Parlamentul unicameral cu 100 de locuri.