Marea Barieră de Corali este expusă riscului de colaps al ecosistemului din cauza fenomenului El Nino

„Este foarte probabil să asistăm la un eveniment de albire masiv, foarte grav și la scară largă pe Marea Barieră de Corali”, a declarat Morgan Pratchett, cercetător în ecologie la Universitatea James Cook din Australia, la o conferință organizată la Auckland, Noua Zeelandă, relatează Le Figaro.

Potrivit cercetătorului, cauza este fenomenul „extrem” El Nino, care este în curs de desfășurare, deosebit de îngrijorător pentru această destinație turistică populară, considerată cea mai mare structură vie din lume.

El Nino este o variație naturală a climei care încălzește temperaturile la suprafață în centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial. Marea Barieră de Corali, care găzduiește o biodiversitate incredibilă, a suferit deja un eveniment dramatic de albire în 2024-2025. „Nu este exclus ca următoarea perturbare majoră să ducă la extincții localizate ale speciilor (…) și la colapsul pe scară largă al ecosistemului”, a avertizat Morgan Pratchett.

Inacțiunea guvernelor amenință viitorul recifelor de corali

Supraviețuirea coralilor depinde de relația lor cu un tip de alge care trăiește în structura pe care o construiesc și, la rândul lor, le furnizează nutrienți prin fotosinteză. Dar acest sistem se prăbușește atunci când apa mării se încălzește excesiv: algele dispar, chiar dacă acest organism conferă coralului culorile sale caracteristice. Lasă în urmă o structură albicioasă din ce în ce mai lipsită de nutrienți și, prin urmare, pe cale de dispariție.

La conferința de la Auckland, profesorul de studii marine Ove Hoegh-Guldberg de la Universitatea din Queensland, Australia, a avertizat că inacțiunea guvernelor amenință viitorul recifelor de corali din întreaga lume. „Acesta ar putea fi preludiul dispariției omenirii”, a insistat el, comparând situația actuală cu scufundarea Titanicului. „Nava începe să se scufunde foarte clar, iar noi nu vedem asta.”