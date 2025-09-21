Marea Britanie ar putea să anunțe duminică recunoașterea oficială a statului Palestina

Prim-ministrul Keir Starmer a declarat în trecut că decizia va fi luată dacă Israelul nu îndeplinește o serie de condiții, inclusiv acceptarea unui armistițiu în Gaza, facilitarea accesului pentru ajutor umanitar și renunțarea la planurile de anexare a Cisiordaniei.

Specialiștii cred că anunțul ar putea fi făcut înainte de reuniunea Adunării Generale a ONU de luni, la New York, potrivit Sky News. În prezent, 147 dintre cele 193 de state membre ONU recunosc deja Palestina.

Guvernul israelian a respins intenția Londrei, avertizând că recunoașterea ar „recompensa terorismul”. Familiile unor ostatici deținuți de Hamas au adresat o scrisoare deschisă premierului britanic, cerând amânarea deciziei până la eliberarea acestora.

La rândul lor, oficiali palestinieni și organizații din Marea Britanie au salutat planul, considerându-l un pas semnificativ spre soluția celor două state. Alte țări, între care Franța, Australia și Canada, au indicat că ar putea lua măsuri similare.

Marea Britanie a subliniat că recunoașterea nu implică un rol pentru Hamas în viitorul guvern palestinian și a reiterat apelurile la eliberarea tuturor ostaticilor și la o încetare a focului.