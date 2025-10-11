Melania Trump: „Președintele Putin și cu mine am avut un canal deschis de comunicare cu privire la bunăstarea copiilor în ultimele trei luni”

Într-una dintre cele mai substanțiale declarații publice de la revenirea în funcție a soțului ei, Melania Trump a dezvăluit că a stabilit un „canal deschis de comunicare” cu președintele rus Vladimir Putin, în demersul acesteia de a reuni copiii ucraineni cu familiile lor, de care au fost separați din cauza războiului din Ucraina.

„Președintele Putin și cu mine am avut un canal deschis de comunicare cu privire la bunăstarea copiilor în ultimele trei luni”, a declarat Trump, citată de Politico, adăugând că ambele părți „au convenit să coopereze una cu cealaltă în beneficiul tuturor persoanelor implicate”.

Totul este confirmat de Guvernul SUA

Trump a susținut că opt copii ucraineni s-au reunit cu familiile lor în ultimele 24 de ore, în cadrul inițiativei.

Trei dintre copii au fost separați de părinții lor și strămutați în interiorul Rusiei din cauza luptelor de pe linia frontului, a spus ea, în timp ce alți cinci au fost separați de membrii familiei peste granițe încă din primele etape ale conflictului.

Prima doamnă a declarat că a primit documente și fotografii de la oficiali ruși care verifică identitatea și condițiile copiilor implicați, inclusiv un „raport de verificare” întocmit de comisarul Radei Supreme a Ucrainei pentru drepturile omului și de comisarul prezidențial rus pentru drepturile copilului.

Faptele au fost confirmate de guvernul SUA, a spus ea.

„Misiunea mea continuă este dublă”

„Aceasta este o inițiativă importantă”, a declarat Trump, „are în continuare un scop comun și un impact de durată.

Misiunea mea continuă este dublă – să optimizez un schimb transparent și liber de informații despre toți copiii care au căzut victime ale acestui război și să facilitez comunicarea regulată a copiilor cu familiile lor până când fiecare individ se întoarce acasă.”

Trump a spus că discuțiile i-au acoperit și pe cei care erau minori la momentul strămutării, dar care au împlinit ulterior 18 ani și rămân în Rusia.

Ea a susținut că Moscova a fost de acord să „reunească” aceste persoane cu familiile lor „într-o perioadă scurtă de timp”.