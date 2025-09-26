Membrul trupei Kneecap, după cazul de terorism respins în instanţă: A fost întotdeauna despre Gaza

Într-o postare pe X, el a mulţumit avocaţilor şi traducătorului şi a declarat: „Întregul acest proces nu a fost niciodată despre mine, niciodată despre vreo ameninţare la adresa publicului şi niciodată despre «terorism», un cuvânt folosit de guvernul vostru pentru a discredita oamenii pe care îi oprimaţi”, scrie Al Jazeera.

El a continuat: „A fost întotdeauna despre Gaza. Despre ce se întâmplă dacă îndrăzneşti să vorbeşti”.

Artistul a spus că grupul va continua să ia atitudine în favoarea Gazei.

„Dacă cineva pe această planetă este vinovat de terorism, acela este statul britanic”, a spus el. „Eliberaţi Palestina!”