Meta și YouTube, obligate să plătească milioane de dolari unei femei care a acuzat că a devenit dependentă de rețelele de socializare în copilărie

Decizia juriului din California, luată miercuri împotriva Meta și YouTube, într-un proces inedit, ar putea influența rezultatul a mii de procese similare care acuză companiile de socializare de a provoca daune în mod deliberat.

Reclamanta a mărturisit la proces că a devenit dependentă de rețelele de socializare în copilărie și că această dependență i-a exacerbat problemele de sănătate mintală. După mai mult de 40 de ore de deliberări, majoritatea juraților au fost de acord și i-au acordat 3 milioane de dolari reprezentând daune, potrivit AP.

Jurații au recomandat ulterior daune punitive suplimentare de 3 milioane de dolari, după ce au decis că firmele au acționat cu rea-intenție, opresiune sau fraudă în vătămarea copiilor prin intermediul platformelor lor. Judecătorul are ultimul cuvânt în ceea ce privește cuantumul daunelor acordate.

Este al doilea verdict împotriva Meta din această săptămână, după ce un juriu din New Mexico a stabilit că firma dăunează sănătății mintale și siguranței copiilor, încălcând legea statului.

Meta, compania-mamă a Instagram și Facebook, și YouTube, deținută de Google, au emis declarații în care nu sunt de acord cu verdictul și au promis că vor explora opțiunile legale, inclusiv apelurile.