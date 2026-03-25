Meta și YouTube, obligate să plătească milioane de dolari unei femei care a acuzat că a devenit dependentă de rețelele de socializare în copilărie

Meta și YouTube trebuie să plătească milioane de dolari daune unei femei de 20 de ani, după ce un juriu a decis că gigantul rețelelor de socializare și streamerul video și-au conceput platformele pentru a atrage utilizatorii tineri fără a-și face griji pentru bunăstarea lor, potrivit AP.
Sursa foto: Hepta
Laurențiu Marinov
26 mart. 2026, 01:17, Știri externe

Decizia juriului din California, luată miercuri împotriva Meta și YouTube, într-un proces inedit, ar putea influența rezultatul a mii de procese similare care acuză companiile de socializare de a provoca daune în mod deliberat.

Reclamanta a mărturisit la proces că a devenit dependentă de rețelele de socializare în copilărie și că această dependență i-a exacerbat problemele de sănătate mintală. După mai mult de 40 de ore de deliberări, majoritatea juraților au fost de acord și i-au acordat 3 milioane de dolari reprezentând daune, potrivit AP.

Jurații au recomandat ulterior daune punitive suplimentare de 3 milioane de dolari, după ce au decis că firmele au acționat cu rea-intenție, opresiune sau fraudă în vătămarea copiilor prin intermediul platformelor lor. Judecătorul are ultimul cuvânt în ceea ce privește cuantumul daunelor acordate.

Este al doilea verdict împotriva Meta din această săptămână, după ce un juriu din New Mexico a stabilit că firma dăunează sănătății mintale și siguranței copiilor, încălcând legea statului.

Meta, compania-mamă a Instagram și Facebook, și YouTube, deținută de Google, au emis declarații în care nu sunt de acord cu verdictul și au promis că vor explora opțiunile legale, inclusiv apelurile.

Recomandarea video

Războiul din Iran ar putea deveni furtuna perfectă pentru petrodolar
G4Media
Adevărata poveste din spatele filmului „Peaky Blinders: Omul Nemuritor”
Gandul
De ce l-a părăsit Codruța pe Sanfira, de fapt. 'Nașa' Teo aruncă BOMBA care schimbă tot ce știam până acum
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
O firmă mufată politic livrează mâncarea bolnavilor din Spitalul Județean Tulcea. ANPC spune că funcționează fără autorizație
Libertatea
E oficial: pensii mai mari din 2027. Categoria de români care vor primi un plus de cel puțin 10%!
CSID
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
Promotor