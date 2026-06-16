Metroul din Kiev, acuzat că percepe bani celor care se adăpostesc de bombardamente / Ce spune administrația metroului

Compania publică ucraineană care administrează metroul din Kiev demontează informațiile potrivit cărora cetățenilor care se adăpostesc în metrou în timpul bombardamentelor rusești li se percepe o taxă de doi euro pentru o jumătate de oră de staționare.

Totul a pornit de la o postare a unui utilizator ucrainean pe FB, care înainta ideea că metroul kievean este „o bună sursă de înavuțire”, pentru că le cere oamenilor „100 de grivne sau 2 euro/jumătate de oră” pentru a se adăposti în timpul bombardamentelor, în corturi.

„Ăștia nu încetează să mă uimească”

Iată postarea: „Metroul kievean – o bună sursă de înavuțire! 100 de hryvnia sau 2 euro/jumătate de oră în “condiții VIP” (cort) în timpul bombardamentului rusesc. Ăștia nu încetează să mă uimească!”.

Postarea e însoțită de o fotografie în care se văd corturi asamblate într-o gură de metrou.

Compania kieveană de metrou dezminte informația: „Nu percepem bani de la cei care vin să se adăpostească”

Compania de metrou a Kievului a precizat că nu percepe bani celor care vin să se adăpostească de bombardamente, ba mai mult, că există o petiție pentru instituirea unei amenzi de 5.000 de grivne ucrainene pentru cei care vin să-și pună corturi sau saltele gonflabile sau alte obiecte voluminoase în stațiile de metrou, în timpul alarmelor aeriene.

Compania kieveană de metrou precizează că accesul la metrou se face fără taxă, că, în timpul ultimelor atacuri aeriene, nu mai puțin de 41.000 de persoane (din care 4.500 de copii) s-au adăpostit aici și că imaginile care arată corturi instalate la gurile de metrou sunt generate cu Inteligența Artificială.