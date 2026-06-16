Prima pagină » Știri externe » Metroul din Kiev, acuzat că percepe bani celor care se adăpostesc de bombardamente / Ce spune administrația metroului

Metroul din Kiev, acuzat că percepe bani celor care se adăpostesc de bombardamente / Ce spune administrația metroului

Compania kieveană de metrou ia atitudine după ce un utilizator de FB a postat o fotografie în care arată corturi și saltele gonflabile instalate la gurile de metrou și în care acuză compania că percepe bani celor care vin să se adăpostească de atacurile aeriene rusești.
Metroul din Kiev, acuzat că percepe bani celor care se adăpostesc de bombardamente / Ce spune administrația metroului
Facebook
Luiza Moldovan
16 iun. 2026, 09:21, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Compania publică ucraineană care administrează metroul din Kiev demontează informațiile potrivit cărora cetățenilor care se adăpostesc în metrou în timpul bombardamentelor rusești li se percepe o taxă de doi euro pentru o jumătate de oră de staționare.

Totul a pornit de la o postare a unui utilizator ucrainean pe FB, care înainta ideea că metroul kievean este „o bună sursă de înavuțire”, pentru că le cere oamenilor „100 de grivne sau 2 euro/jumătate de oră” pentru a se adăposti în timpul bombardamentelor, în corturi.

„Ăștia nu încetează să mă uimească”

Iată postarea: „Metroul kievean – o bună sursă de înavuțire! 100 de hryvnia sau 2 euro/jumătate de oră în “condiții VIP” (cort) în timpul bombardamentului rusesc. Ăștia nu încetează să mă uimească!”.

Postarea e însoțită de o fotografie în care se văd corturi asamblate într-o gură de metrou.

Compania kieveană de metrou dezminte informația: „Nu percepem bani de la cei care vin să se adăpostească”

Compania de metrou a Kievului a precizat că nu percepe bani celor care vin să se adăpostească de bombardamente, ba mai mult, că există o petiție pentru instituirea unei amenzi de 5.000 de grivne ucrainene pentru cei care vin să-și pună corturi sau saltele gonflabile sau alte obiecte voluminoase în stațiile de metrou, în timpul alarmelor aeriene.

Compania kieveană de metrou precizează că accesul la metrou se face fără taxă, că, în timpul ultimelor atacuri aeriene, nu mai puțin de 41.000 de persoane (din care 4.500 de copii) s-au adăpostit aici și că imaginile care arată corturi instalate la gurile de metrou sunt generate cu Inteligența Artificială.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da