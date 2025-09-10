Mexic: Autoritățile vor să strângă 10 milioane dolari în 2026 aplicând o taxă pe jocurile video violente

Guvernul mexican dorește să impoziteze jocurile video violente ca parte a politicii sale din domeniul sănătății, a anunțat marți Ministerul Finanțelor, potrivit Le Figaro. Această măsură, inclusă în bugetul pe 2026, este în același pachet cu taxe speciale pe tutun și băuturi zaharoase, a declarat ministrul Edgar Amador. Noile taxe „fac parte din politica de sănătate și siguranță, mai degrabă decât din politica fiscală”, a subliniat el în timpul unei conferințe de presă.

Ministerul Finanțelor nu a specificat criteriile de selectare a jocurilor video în cauză, dar a anunțat că taxa va fi de 8%, ceea ce ar putea duce la colectarea a peste 183 de milioane de pesos (9,8 milioane de dolari) în 2026. De asemenea, ministerul nu a detaliat mecanismul care va fi utilizat pentru colectarea taxei, ai cărei dezvoltatori și furnizori operează în principal prin intermediul platformelor electronice.

Conform unor studii recente, există „o legătură între utilizarea jocurilor video violente și un nivel mai ridicat de agresivitate în rândul adolescenților, precum și efecte sociale și psihologice negative, cum ar fi izolarea și anxietatea”, au explicat cei care au inițiat proiectul. Aceste probleme afectează oamenii „într-un stadiu foarte incipient al potențialului lor economic”, reducându-le capacitatea de dezvoltare și reprezentând „o povară semnificativă pentru sistemele de sănătate”, au mai transmis inițiatorii proiectului.

Propunerea de buget trebuie dezbătută și aprobată de Congresul mexican până la 15 noiembrie.