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Mexicanii au râs după ce au văzut investiția făcută înainte de Cupa Mondială: „Parcă suntem în Titanic”

Pregătirile pentru Campionatul Mondial din 2026 au transformat o stație de metrou din Ciudad de Mexico într-un fenomen viral, scrie AP.
Mexicanii au râs după ce au văzut investiția făcută înainte de Cupa Mondială: „Parcă suntem în Titanic”
Victor Dan Stephanovici
11 iun. 2026, 12:09, Știri externe
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Cu doar câteva zile înainte de startul Cupei Mondiale, muncitorii continuă lucrările în stația Hidalgo din Ciudad de Mexico. Printre schele, podele aflate în renovare și zgomotul șantierului, călătorii sunt întâmpinați de candelabre și lămpi cu aspect victorian, elemente care au atras imediat atenția internauților, arată AP.

Stația de metrou Hidalgo din Ciudad de Mexico, renovări înainte de Cupa Mondială 2026. Sursa foto: X

Imaginile au devenit virale, iar utilizatorii rețelelor sociale au comparat stația cu decorurile din filme precum „Titanic” sau „Harry Potter”. Unii creatori de conținut au mers și mai departe, filmând videoclipuri în costume elegante, fracuri sau uniforme istorice, ironizând contrastul dintre luxul decorativ și starea infrastructurii urbane.

Criticii proiectului susțin că autoritățile încearcă să ofere o imagine mai atractivă orașului pentru milioanele de turiști așteptați la Cupa Mondială, în timp ce problemele reale rămân nerezolvate. Locuitorii au remarcat că în multe zone există încă drumuri degradate, inundații frecvente și probleme în transportul public.

Campanie derulată de administrația locală

În ultimele săptămâni, administrația locală a lansat o amplă campanie de înfrumusețare a orașului. Stațiile de metrou, podurile și alte spații publice au fost decorate cu imagini ale axolotlului, simbol devenit emblematic pentru capitala mexicană. Fenomenul a fost botezat ironic de localnici drept „axolotlizarea” orașului.

Renovări stradale și un camion care „plutește” pe sub podul dintre Xola și Tlalpan, Mexico City. Sursa foto: X

Istoricul de artă Aldo Solano Rojas a declarat că dezbaterea depășește simpla apariție a unor candelabre într-o stație de metrou și reflectă nemulțumiri mai profunde legate de prioritățile administrației locale. Potrivit acestuia, investițiile în imagine nu pot înlocui modernizarea infrastructurii esențiale. Există însă și locuitori care privesc schimbările cu mai multă indulgență. Unii consideră că organizarea Cupei Mondiale a accelerat lucrări care altfel ar fi fost amânate și că evenimentul reprezintă o oportunitate pentru Mexic de a se prezenta într-o lumină favorabilă în fața lumii.

În timp ce muncitorii se grăbesc să finalizeze ultimele detalii înaintea meciului de deschidere, stația Hidalgo continuă să atragă atenția nu doar a călătorilor, ci și a milioanelor de utilizatori care transformă fiecare nouă fotografie într-un nou val de meme-uri.

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