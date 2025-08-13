Mexicul extrădează 26 de lideri ai cartelurilor către SUA, în cel mai amplu transfer din ultimii ani

Conform AP, Mexicul a predat Statelor Unite 26 de figuri de rang înalt din mai multe carteluri, printre care lideri ai „Los Cuinis”, grup aliat cartelului Jalisco New Generation (CJNG), membri ai cartelului Sinaloa şi ai grupării Los Zetas.

Printre cei extrădaţi se află Abigael González Valencia, cumnatul liderului CJNG Nemesio Rubén „El Mencho” Oseguera Cervantes, unul dintre cei mai căutaţi traficanţi de droguri de către autorităţile americane, precum şi Roberto Salazar, acuzat de uciderea unui adjunct de şerif din Los Angeles în 2008.

Transferul a avut loc după ce Departamentul de Justiţie al SUA a convenit să nu solicite pedeapsa cu moartea pentru niciunul dintre inculpaţi, similar cu un acord încheiat în februarie, când Mexicul a predat 29 de membri ai cartelurilor, inclusiv pe celebrul Rafael Caro Quintero.

Preşedintele mexican Claudia Sheinbaum a arătat o deschidere mai mare faţă de cooperarea în domeniul securităţii decât predecesorul său, însă a respins categoric ideea unei intervenţii militare americane pe teritoriul Mexicului.

Administraţia Trump a desemnat CJNG şi alte şapte grupuri criminale latino-americane drept organizaţii teroriste străine, începând să formuleze acuzaţii de terorism în unele cazuri legate de carteluri.