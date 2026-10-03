Prima pagină » Știri externe » Mii de oameni au umplut o arenă la Belgrad pentru lansarea candidaturii liderului populist Vucic la funcția de prim-ministru

Mii de oameni au umplut o arenă la Belgrad pentru lansarea candidaturii liderului populist Vucic la funcția de prim-ministru

Mii de susținători ai liderului populist, fost președinte al Sebiei, Aleksandar Vucic, au umplut sâmbătă cea mai mare arenă acoperită din Belgrad pentru lansarea de facto a campaniei sale pentru funcția de prim-ministru, care va culmina cu alegeri cruciale programate pentru 25 octombrie.
Mii de oameni au umplut o arenă la Belgrad pentru lansarea candidaturii liderului populist Vucic la funcția de prim-ministru
Foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
04 oct. 2026, 02:02, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alegerile anticipate, despre care sondajele sugerează că ar putea fi strânse între partidul lui Vucic și un grup de candidați propuși de o mișcare de protest condusă de studenți, au fost convocate înainte ca Vucic să demisioneze din funcția de președinte al Serbiei, pe 27 septembrie, scurtându-i al doilea mandat cu mai mult de șapte luni, relatează AP.

Vucic, căruia îi este interzis prin constituție să candideze pentru un al treilea mandat de președinte, a declarat la demisie că va conduce partidul său populist, Partidul Progresist Sârb, în ​​alegerile parlamentare. Dacă partidul său câștigă majoritatea locurilor, se așteaptă ca parlamentul să-l aleagă pe Vucic în funcția de prim-ministru.

Popularitatea lui Vucic, zdruncinată de proteste

Zeci de autobuze din toată Serbia au aglomerat sâmbătă străzile din jurul Arenei Belgrad, în timp ce susținătorii au sosit la mitingul din capitală purtând steaguri și pancarte sârbești cu fotografia lui Vucic.

Evenimentul, televizat de zeci de canale din Serbia, a încheiat o săptămână în care Vucic a vizitat orașe și sate, într-o încercare aparentă de a-și consolida popularitatea, zdruncinată după aproape doi ani de proteste antiguvernamentale susținute.

Mișcarea susținută de tineri care a condus protestele a cerut responsabilitate pentru prăbușirea copertinei gării din 1 noiembrie 2024, soldată cu moartea a 16 persoane în orașul Novi Sad, din nordul țării.

Vucic a fost, fie prim-ministru, fie președinte în ultimii 12 ani.

Alegerile au loc în contextul unor tensiuni politice sporite în Serbia, cu rapoarte despre incidente și altercații fizice la evenimentele de campanie. Observatorii internaționali au descris alegerile anterioare din Serbia ca fiind marcate de multiple nereguli și violențe.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
GSP.ro
Peste 1.000 de amenzi aplicate pentru mâncare stricată și mucegai în restaurante. Ce au descoperit inspectorii de la Protecția Consumatorului
Gandul
Vine iarna în România! Meteorologii anunță ninsori începând cu 13 octombrie
Cancan
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
7 pești bogați în Omega-3 care susțin sănătatea inimii și a creierului
CSID
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor