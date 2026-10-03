Mii de oameni au umplut o arenă la Belgrad pentru lansarea candidaturii liderului populist Vucic la funcția de prim-ministru

Alegerile anticipate, despre care sondajele sugerează că ar putea fi strânse între partidul lui Vucic și un grup de candidați propuși de o mișcare de protest condusă de studenți, au fost convocate înainte ca Vucic să demisioneze din funcția de președinte al Serbiei, pe 27 septembrie, scurtându-i al doilea mandat cu mai mult de șapte luni, relatează AP.

Vucic, căruia îi este interzis prin constituție să candideze pentru un al treilea mandat de președinte, a declarat la demisie că va conduce partidul său populist, Partidul Progresist Sârb, în ​​alegerile parlamentare. Dacă partidul său câștigă majoritatea locurilor, se așteaptă ca parlamentul să-l aleagă pe Vucic în funcția de prim-ministru.

Popularitatea lui Vucic, zdruncinată de proteste

Zeci de autobuze din toată Serbia au aglomerat sâmbătă străzile din jurul Arenei Belgrad, în timp ce susținătorii au sosit la mitingul din capitală purtând steaguri și pancarte sârbești cu fotografia lui Vucic.

Evenimentul, televizat de zeci de canale din Serbia, a încheiat o săptămână în care Vucic a vizitat orașe și sate, într-o încercare aparentă de a-și consolida popularitatea, zdruncinată după aproape doi ani de proteste antiguvernamentale susținute.

Mișcarea susținută de tineri care a condus protestele a cerut responsabilitate pentru prăbușirea copertinei gării din 1 noiembrie 2024, soldată cu moartea a 16 persoane în orașul Novi Sad, din nordul țării.

Vucic a fost, fie prim-ministru, fie președinte în ultimii 12 ani.

Alegerile au loc în contextul unor tensiuni politice sporite în Serbia, cu rapoarte despre incidente și altercații fizice la evenimentele de campanie. Observatorii internaționali au descris alegerile anterioare din Serbia ca fiind marcate de multiple nereguli și violențe.