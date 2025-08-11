Milioane de persoane, forțate să se evacueze după inundațiile majore din Japonia

Luni dimineață, peste 37 de centimetri de ploaie au căzut peste orașul Tamana, cel mai grav afectat de ploaie, un record local, potrivit Agenției Meteorologice Japoneze.

„Situația pune în pericol viața oamenilor și siguranța trebuie să fie garantată imediat”, au avertizat meteorologii, adăugând că „este necesară vigilență maximă”.

În total, au fost emise avertismente și apeluri de evacuare pentru peste trei milioane de locuitori din sud-vestul Japoniei, potrivit Agenției pentru Gestionarea Incendiilor și Dezastrelor. Aproximativ 384.000 de persoane, majoritatea rezidenți în Kumamoto, se află sub cel mai înalt nivel de alertă, a precizat aceeași sursă.

Un bărbat din Kosa, Kumamoto, a fost dat dispărut luni după ce o alunecare de teren i-a afectat casa, a declarat un oficial local pentru AFP. Alte două persoane din Fukuoka au fost luate de ape duminică și sunt în continuare dispărute, potrivit postului public de televiziune NHK.