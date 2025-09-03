Prima pagină » Știri externe » Ministru francez de Finanțe: Planul de reducere a deficitului, incert dacă guvernul Bayrou cade

Ministru francez de Finanțe: Planul de reducere a deficitului, incert dacă guvernul Bayrou cade

Eric Lombard, ministrul francez de Finanțe, a anunțat că obiectivul guvernului de a reduce deficitul bugetar ar trebui ajustat dacă premierul François Bayrou va fi demis la moțiunea de cenzură de luni, informează Reuters.
Ministru francez de Finanțe: Planul de reducere a deficitului, incert dacă guvernul Bayrou cade
Sursa foto: X
Radu Mocanu
03 sept. 2025, 11:15, Știri externe

Guvernul Bayrou urmărea să reducă deficitul de la 5,4% din PIB în 2024 la 4,6% în 2025, printr-un plan de economii de aproape 44 de miliarde de euro, respins însă de partidele de opoziție.

Lombard a declarat că este încrezător că că un buget va fi adoptat înainte de sfârșitul anului indiferent de ce guvern va fi în funcție.

Totuși, acesta a declarat că în cazul prăbușirii guvernului Bayrou, negocierile bugetare vor fi reluate, iar concesii vor trebui să fie făcute.

Săptămâna trecută, la reuniunea patronatului francez MEDEF, el a reafirmat că deficitul va fi redus la 5,4% din PIB până la finalul anului și a încercat să liniștească investitorii, afirmând că nu există riscul unei crize bugetare iminente.