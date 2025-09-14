Prima pagină » Știri externe » Ministrul de Externe al Coreei de Sud va efectua o vizită la Beijing pentru discuții cu omologul său

Ministrul de Externe al Coreei de Sud, Cho Hyun, urmează să efectueze săptămâna aceasta o vizită la Beijing pentru discuții cu omologul său chinez, Wang Yi, fiind prima deplasare a lui Cho în China de la preluarea mandatului, au precizat surse pentru Yonhap.
Sursa: X / Ministerul de Externe al Coreei de Sud
În cadrul vizitei se preconizează discutarea participării președintelui chinez Xi Jinping la summitul de Cooperarea Economică Asia-Pacifică, întrucât Beijingul nu a confirmat participarea.

Altă perspectivă a vizitei va fi cea a denuclearizării Peninsulei Coreea. Ministrul Cho va solicita un rol mai activ al Chinei în demers, întrucât Beijingul și-ar putea relaxa poziția privind programul nuclear de la Phenian.

Vizita se petrece pe fondul întâlnirii de la Beijing dintre Xi Jinping și liderul nord-coreean Kim Jong-Un.

De asemenea, Kim s-a întâlnit și cu Vladimir Putin la Beijing, generând îngrijorări privind reducerea tensiunilor din Peninsulă.

Discuții ar putea să aibă loc și privind structurile chineze dintr-o zonă disputată a Mării Galbene.