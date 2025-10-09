Ministrul de externe Oana Țoiu s-a întâlnit în SUA cu secretarul de stat Marco Rubio

Ministrul de externe al României și secretarul de stat american au discutat despre parteneriatul strategic dintre două state și despre prezența militară a SUA în România.

„A fost o bucurie să-l revăd pe secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, astăzi la Washington D.C.

Ne-a mulțumit, României, pentru stabilitatea parteneriatului nostru strategic. La rândul meu, am exprimat recunoștință pentru prezența trupelor SUA pe teritoriul țării noastre în format aliat și pentru proiectele comune în domeniile apărării, energiei, tehnologiei cît și cele comerciale.

Vedem împreună un potențial major de a consolida acest parteneriat pe toate dimensiunile sale, cu mize importante în regiune, și vom continua acest dialog.

Ne dorim să contribuim, alături de echipele noastre, la continuarea acestei istorii valoroase a prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii”, a scris Oana Țoiu pe contul său de Facebook.

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, se află în vizită în Statele Unite ale Americii, la Washington D.C., unde principalul punct al agendei l-a reprezentat întâlnirea pentru consultări politico-diplomatice cu secretarul de stat american, Marco Rubio.

Întâlnirea marchează primul contact oficial la nivel de miniștri de externe între guvernele României și Statelor Unite.

Pe lângă consultările oficiale, șefa diplomației române are programată o întrevedere cu reprezentanți ai companiilor membre ale American Romanian Business Council (AMRO), pentru discuții privind oportunitățile de investiții americane în România și extinderea colaborării economice bilaterale.