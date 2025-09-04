Prima pagină » Știri externe » Ministrul israelian al Apărării amenință gruparea Houthi cu cele zece pedepse biblice

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a lansat o amenințare împotriva grupării rebele Houthi din Yemen, promițând să aplice „cele zece pedepse biblice”, în urma unui atac asupra Israelului, anunță Al Jazeera.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
04 sept. 2025, 15:59, Știri externe

Joi, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Israel Katz a anunțat „Houthii au lansat din nou rachete asupra Israelului. O plagă a întunericului, o plagă a întâilor născuți – vom duce la capăt toate cele zece plăgi”.

Mesajul oficialului israelian a venit în contextul în care armata israeliană a confirmat că o rachetă lansată din Yemen a lovit în afara teritoriului israelian, iar miercuri, două proiectile au fost interceptate.

La începutul săptămânii, gruparea rebelă a revendicat un atac cu rachetă asupra unei nave israeliene în Marea Roșie.

Houthis au desfășurat și o campanie împotriva navelor ce au legături cu Israelul și tranzitează Marea Roșie.

Tensiunile au escaladat și mai mult după ce, săptămâna trecută, un atac aerian israelian a ucis premierul houthi, nouă miniștri și alți doi reprezentanți ai grupării