Ministrul israelian al Apărării amenință gruparea Houthi cu cele zece pedepse biblice

Joi, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Israel Katz a anunțat „Houthii au lansat din nou rachete asupra Israelului. O plagă a întunericului, o plagă a întâilor născuți – vom duce la capăt toate cele zece plăgi”.

Mesajul oficialului israelian a venit în contextul în care armata israeliană a confirmat că o rachetă lansată din Yemen a lovit în afara teritoriului israelian, iar miercuri, două proiectile au fost interceptate.

La începutul săptămânii, gruparea rebelă a revendicat un atac cu rachetă asupra unei nave israeliene în Marea Roșie.

Houthis au desfășurat și o campanie împotriva navelor ce au legături cu Israelul și tranzitează Marea Roșie.

Tensiunile au escaladat și mai mult după ce, săptămâna trecută, un atac aerian israelian a ucis premierul houthi, nouă miniștri și alți doi reprezentanți ai grupării