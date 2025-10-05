Ministrul israelian al Apărării: Armata va rămâne în Gaza după implementarea planului lui Trump

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat că Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) vor rămâne în Gaza după punerea în aplicare a primei faze a planului pentru regiune, elaborat în colaborare cu administrația Trump.

„Mă aștept ca prima etapă a planului pentru Gaza să fie implementată în viitorul apropiat”, a spus Katz, citat de presa israeliană.

El a precizat că, la finalul procesului, Hamas va fi complet dezarmată, Fâșia Gaza va fi demilitarizată, iar armata israeliană va continua să controleze anumite zone pentru a proteja comunitățile israeliene din apropiere.

O delegație israeliană urmează să se întâlnească luni, în Egipt, cu reprezentanți ai grupării Hamas, pentru negocieri privind încetarea focului în Fâșia Gaza.

„Hamas este foarte dornică să ajungă la un acord care să pună capăt războiului și să înceapă imediat procesul de schimb de prizonieri, în conformitate cu situația de pe teren. Ocupația nu trebuie să obstrucționeze implementarea planului președintelui Trump. Dacă Israelul are intenții reale de a ajunge la un acord, Hamas este pregătită”, a declarat un oficial al organizației pentru AFP, sub protecția anonimatului.

Hamas a transmis mediatorilor că este esențial ca Israelul să oprească toate operațiunile militare în Fâșia Gaza, inclusiv raidurile aeriene și misiunile de recunoaștere, și să se retragă din interiorul orașului Gaza.

În paralel, grupările de rezistență palestiniene ar urma să își suspende acțiunile militare, scrie The Guardian.