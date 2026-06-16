Moment șocant: studenții de la Stanford au părăsit ceremonia de absolvire când directorul Google a început discursul

Greva a fost organizată de grupul „Students for Justice in Palestine” și de alte organizații pentru a protesta față de legăturile companiei Google cu Israelul, cu Serviciul de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE) și cu alte companii, potrivit Newsweek.

În videoclipurile postate pe rețelele sociale se vede cum unii dintre studenții ce participau la grevă au purtat steaguri palestiniene, în timp ce alții aveau pancarte precum „Genocidul se întâmplă pe Google” și „ICE spionează cu ajutorul AI Google”.

Stanford grads walk out as Google CEO Sundar Pichai takes the stage as commencement speaker. No mention of AI, unlike other uni speakers getting booed down this year. Story for @sfgate shortly pic.twitter.com/qvS2rJ91Ip — Matt Brown (@maattttbrown) June 14, 2026

„Pichai a fost întâmpinat de sute de studenți care au arătat că nu mai pot fi atrași de promisiunile legate de bani sau de dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale. Știm despre faptele reprobabile ale Google în colaborarea cu Israelul, ICE și companii precum Palantir”, a declarat pe Instagram filiala de la Stanford a organizației „Students for Justice in Palestine”.

Discursul lui Pichai s-a bazat pe propriile sale experiențe de viață, el îndemnând studenții să pună accentul pe optimism, să facă față provocărilor dificile și să urmărească ceea ce îi pasionează.

„Aveți mii de momente în față. Important nu este să le faceți pe toate perfect, ci să găsiți o cale de a merge mai departe”, a declarat Pichai în cadrul discursului său.

Studenții pro-palestinieni au criticat acordul încheiat de Google cu guvernul și armata israeliană, în cadrul „Proiectului Nimbus”, pentru furnizarea de servicii de cloud computing și inteligență artificială.

Contractul în valoare de 1,2 miliarde de dolari a fost semnat în 2021, când Israelul a testat pentru prima dată propriile sisteme de țintire bazate pe inteligență artificială.

Google a negat în repetate rânduri că tehnologia sa ar juca un rol în războiul Israelului din Gaza, afirmând într-o declarație că contractul „nu vizează sarcini extrem de sensibile, clasificate sau militare relevante pentru arme sau servicii de informații”.