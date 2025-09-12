Moștenirea lui Armani: Cum se va împărți imperiul marelui designer italian

După o viață în care a respins constant ofertele marilor grupuri internaționale, Giorgio Armani a decis prin testament ca moștenitorii săi să vândă o participație minoritară de 15% din afacerea sa, în termen de un an până la 18 luni de la deces, acordând prioritate giganților LVMH, Essilor-Luxottica sau L’Oréal, ori unui alt grup de modă „de același calibru”, potrivit AP.

Potrivit documentului publicat de cotidianul italian La Repubblica, 40% din imperiu revine lui Leo Dell’Orco, colaborator de decenii și șef al diviziei de modă masculină.

Niecea Silvana Armani și nepotul Andrea Camerana primesc câte 15%, în timp ce Fundația Armani, creată în 2016 pentru a asigura continuitatea afacerii va controla restul de 30%.

Sora designerului, Rosanna, și nepoata Roberta primesc câte o participație de 15% fără drept de vot.

Pe lângă imperiul modei, averea personală include o deținere de 2,5% în gigantul franco-italian Essilor-Luxottica, evaluată la 2,5 miliarde de euro, proprietăți în Milano, New York, insula Pantelleria și St. Tropez.

Armani, unul dintre cei mai influenți creatori italieni, a păstrat până la final controlul strict al casei sale de modă, rezistând ani la rând ofertelor din partea LVMH, Kering și a familiei Agnelli.

Ultimele colecții Emporio Armani și Giorgio Armani semnate de el vor fi prezentate la Milan Fashion Week, care începe pe 23 septembrie, iar o expoziție specială va marca 50 de ani de la înființarea brandului.

În testament, designerul a lăsat instrucțiuni ca viitoarele colecții să rămână „esențiale, moderne, elegante și sobre, cu atenție la detalii și purtabilitate”.