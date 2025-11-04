Muncitorul român a fost salvat de sub dărâmăturile turnului din Roma după 11 ore

Echipele de salvare au lucrat până la miezul nopții pentru a-l elibera pe muncitorul aflat sub turnul prăbușit, trebuind să facă față riscului de prăbușiri suplimentare ale structurii, scrie SkyNews.

Un alt muncitor a fost grav rănit când Torre dei Conti s-a prăbușit de două ori luni, în timp ce era în curs de renovare.

Purtătorul de cuvânt al pompierilor italieni, Luca Cari, a declarat că un muncitor se află în spital în stare critică, în timp ce alți trei muncitori au fost scoși nevătămați.

Sute de turiști au privit cum pompierii au folosit o scară mobilă pentru a aduce o targă la nivelul superior și a salva muncitorul român din turnul de 29 de metri, unde rămăsese blocat în urma primei prăbușiri.

Însă, în timpul încercării, o altă parte a structurii s-a prăbușit, ridicând un nor de moloz și forțând pompierii să se retragă rapid.

Norii mari de praf au umplut zona după incidente, împreună cu sunetul zidăriei care se prăbușea, lăsând structura în picioare, dar cu daune interne semnificative.