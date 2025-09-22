NASA prezintă noua generație de astronauți: 10 candidați selectați din peste 8.000 de aplicanți

Agenția Spațială Americană (NASA) a prezentat luni, în cadrul unei ceremonii la Centrul Spațial Johnson din Houston, cei 10 noi membri ai corpului său de astronauți, aleși dintr-un număr record de peste 8.000 de candidați.

Selecția include șase femei și patru bărbați, marcând astfel prima clasă în care femeile sunt majoritare.

Noii astronauți sunt oameni de știință, ingineri și piloți de test cu experiență.

Printre ei se numără Anna Menon, inginer SpaceX care a călătorit deja în spațiu în cadrul unei misiuni private ce a inclus prima ieșire comercială în spațiu, precum și geoloaga Lauren Edgar, care a lucrat la roverul Curiosity pe Marte și la echipa științifică a programului Artemis, programat să aselenizeze astronauți cel mai devreme în 2027.

Acting Administratorul NASA, Sean Duffy, a subliniat ambițiile agenției: „Avem un plan îndrăzneț de explorare pentru viitor. Unul dintre voi ar putea fi printre primii oameni care vor păși pe Marte”, a spus el, reiterând determinarea SUA de a rămâne lider în explorarea spațiului.

Este a 24-a clasă de astronauți NASA de la programul Mercury Seven din 1959.

Cei selectați vor urma doi ani de pregătire intensivă, după care vor putea participa la misiuni spațiale.

În prezent, corpul activ al NASA numără 41 de astronauți, iar cu noii membri, numărul total al persoanelor selectate de agenție de la înființare ajunge la doar 370.