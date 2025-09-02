NATO a deschis un nou centru de comandă. Se află în Finlanda, foarte aproape de granița cu Rusia

Comandamentul Multicorps de Forțe Terestre (MCLCC) al alianței, situat în orașul Mikkeli și lansat în cooperare cu armata finlandeză, consolidează prezența NATO în noul său stat membru din nord.

Facilitatea întărește, de asemenea, postura de apărare a NATO de-a lungul flancului estic, pe fondul îngrijorărilor legate de un posibil conflict între Rusia și alianță. Personalul noului comandament va fi format inițial din 10 persoane, dar va crește treptat până la 50 în următorii ani, incluzând militari din Finlanda și din alte țări.

Noua bază, aflată la circa 100 de kilometri de granița Finlandei cu Rusia, va asigura conducerea și coordonarea forțelor NATO, precum și sincronizarea forțelor terestre naționale din zona nordică

„Aceasta înseamnă, între altele, planificarea, pregătirea și coordonarea exercițiilor de instruire comune ale alianței”, a precizat armata finlandeză.

Ministrul finlandez al apărării, Antti Hakkanen, a aprobat înființarea noului comandament în august anul acesta.

Centrul se va număra printre cele mai apropiate sedii NATO de granița rusă, alături de Cartierul General al Diviziei Multinaționale Nord din Adai (Letonia), Cartierul General al Diviziei Multinaționale Nord-Est din Elbląg (Polonia) și Cartierul General al Corpului Multinațional Nord-Est din Szczecin (Polonia).

După decenii de neutralitate, Finlanda a aderat la NATO în 2023 ca răspuns la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, iar Suedia, țară vecină, s-a alăturat un an mai târziu.

Armata finlandeză a anunțat în mai că se așteaptă la o consolidare militară rusă de-a lungul frontierei comune de 1.340 de kilometri după încheierea războiului din Ucraina.