Negociatorii americani, ucraineni și europeni au discutat șase ore la Miami, în timp ce Trump a anunțat un acord cu Rusia privind motorina

Obiectivul este ca negociatorii americani, ucraineni și europeni să ajungă în următoarele săptămâni la un acord asupra unei propuneri comune pentru încheierea războiului din Ucraina, care să fie apoi prezentată Rusiei, în încercarea de a obține progrese înainte de venirea iernii, a precizat sursa, sub protecția anonimatului, pentru Reuters.

Discuțiile au avut loc în aceeași zi în care președintele american Donald Trump a anunțat că Rusia a acceptat să furnizeze motorină pe piețele internaționale, în încercarea de a reduce prețurile carburanților. În același timp, administrația sa a ridicat sancțiunile impuse combustibililor rusești, care aveau scopul de a priva Moscova de veniturile folosite pentru finanțarea războiului.

Zelenski critică acordul dintre Trump și Rusia privind motorina

Acordul a fost criticat de parlamentari americani și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Toți acești bani merg către războiul împotriva oamenilor, împotriva Ucrainei, împotriva noastră, a tuturor. Cred că echipa noastră este pur și simplu folosită ca o perdea de fum. Iar acest lucru cu siguranță nu este corect”, a declarat Zelenski.

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat, după o convorbire telefonică cu Trump, că reluarea imediată a negocierilor de pace este puțin probabilă, invocând atacurile cu drone lansate de Ucraina asupra Moscovei.

La discuțiile de la Miami au participat emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, delegații din Ucraina, precum și reprezentanți europeni și din NATO.

Garanțiile de securitate și aderarea Ucrainei la UE, pe agenda negocierilor

Potrivit sursei Reuters, negociatorii au abordat o listă amplă de subiecte, inclusiv un pachet de măsuri pentru Ucraina după încheierea războiului, care ar urma să includă garanții de securitate din partea Statelor Unite și a Europei.

De asemenea, au fost discutate un plan economic pentru Ucraina în perioada postbelică și o posibilă cale de aderare a țării la Uniunea Europeană, a precizat sursa.

În ceea ce privește problema sensibilă a teritoriilor, delegațiile au discutat „unele idei”, a declarat sursa, fără a oferi detalii suplimentare.

Sursa a mai precizat că delegațiile au discutat și despre o arhitectură de securitate între Europa și Rusia, care ar putea pune bazele unei perioade de pace în anii următori. Nu au fost oferite alte detalii.