Negociatorul comercial al Japoniei amână vizita în SUA pentru finalizarea acordului de investiții

Negociatorul comercial al Japoniei, Ryosei Akazawa, a anulat vizita programată joi în Statele Unite pentru a definitiva acordul privind pachetul de investiții de 550 miliarde dolari, au declarat surse guvernamentale de la Tokyo.

Potrivit presei japoneze NHK și Kyodo, mai multe detalii tehnice trebuie rezolvate la nivel de experți înainte ca miniștrii să se întâlnească.

Akazawa ar putea merge la Washington la începutul săptămânii viitoare, după soluționarea problemelor rămase.

Conform Reuters, pachetul de investiții, alcătuit din împrumuturi și garanții guvernamentale, a fost convenit în iulie în schimbul reducerii tarifelor americane la importurile din Japonia.

Acordul prevede scăderea la 15% a taxelor pentru bunurile japoneze, însă Tokyo a insistat ca administrația Trump să modifice ordinul prezidențial pentru a evita dublarea tarifelor pe produse precum carnea de vită.

De asemenea, Washingtonul s-a angajat să reducă tariful la automobilele japoneze de la 27,5% la 15%, dar nu a precizat când va intra în vigoare măsura.