Netanyahu recunoaște genocidul armean într-un podcast al lui Patrick Bet-David

Întrebarea a venit după ce Bet-David, el însuși de origine armeană, l-a întrebat pe Netanyahu de ce Israelul ezită să recunoască masacrul comis de Imperiul Otoman între 1915 și 1917 drept genocid, în contextul recunoașterii internaționale a Holocaustului.

Când a fost presat să ofere o recunoaștere personală, Netanyahu a răspuns: „Tocmai am făcut-o”. Premierul a precizat că recent Knessetul a adoptat o lege care recunoaște oficial masacrul ca genocid, dar gazda a insistat pe declarația personală.

Patrick Bet-David a spus că, în calitate de armean-asirian, subiectul este deosebit de important pentru el și că mulți armeni, asirieni și greci așteaptă recunoașterea genocidului din partea liderilor mondiali.

De-a lungul timpului, membri ai Knessetului israelian au propus mai multe legi pentru recunoașterea genocidului armean, inclusiv în 2018 și 2021, însă acestea au fost respinse.

Recunoașterea genocidului armean rămâne controversată. Statele Unite nu l-au recunoscut decât în 2021, odată cu preluarea mandatului de către președintele Joe Biden, ceea ce a determinat Turcia să convoace ambasadorul american pentru a protesta față de decizie.