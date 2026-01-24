Ninsoarea și ploile abundente au ucis 61 de persoane în trei zile în Afganistan

Decesele au avut loc în principal în provinciile centrale și nordice între miercuri și vineri, potrivit unei hărți publicate de autoritatea de gestionare a dezastrelor din Afganistan (ANDMA), conform AFP.

„Cifrele inițiale ale victimelor și distrugerilor” includ, de asemenea, 110 persoane rănite și 458 de case care au fost distruse parțial sau complet, a anunțat ANDMA pe platforma de socializare X.

Un total de 360 ​​de familii au fost afectate, a declarat un purtător de cuvânt care a cerut oamenilor, într-un mesaj video, să evite deplasările inutile pe drumurile înzăpezite.

Purtătorul de cuvânt a mai declarat pentru AFP că majoritatea victimelor au fost cauzate de prăbușiri de acoperișuri și avalanșe, în timp ce multe au murit și din cauza degerăturilor la temperaturi sub zero grade.

Departamentul de urgență din provincia Kandahar, din sudul țării, a declarat că șase copii au fost uciși miercuri, după ce acoperișul casei lor s-a prăbușit din cauza vântului puternic și a ploilor abundente. Casele au fost avariate și în alte cartiere.

Autostrada a fost închisă

Autostrada Salang, unul dintre principalele drumuri din Afganistan, a fost închisă, au declarat autoritățile din provincia Parwan, la nord de Kabul. Autostrada este o legătură vitală cu provinciile nordice ale Afganistanului.

De asemenea, au fost distribuite alimente călătorilor blocați într-o trecătoare montană din centrul provinciei Bamyan, la vest de capitală. O linie de transport care importă electricitate din Uzbekistan a fost, de asemenea, avariată joi, lăsând gospodăriile din aproape 12 provincii fără curent electric.

„Echipele tehnice sunt pregătite, dar nu pot ajunge în zonă din cauza blocajului de la trecătoarea Salang”, a declarat Mohammad Sadiq, purtătorul de cuvânt al companiei naționale de energie electrică din Afganistan, DABS.

Ninsoarea și ploaia abundentă au distrus, de asemenea, magazine și au ucis animale în diferite părți ale țării, predominant rurală.

„Zăpada și ploaia, atunci când sunt gestionate corespunzător, contribuie pozitiv la mediul înconjurător și la mijloacele de trai din Afganistan”, a scris cotidianul Kabul Times într-un editorial. „Totuși, fără o pregătire suficientă și o intervenție la timp, aceste fenomene naturale se pot transforma rapid în surse de tragedie”, a precizat acesta.

Jumătate din populația Afganistanului are nevoie de ajutor

Aproximativ jumătate din populația Afganistanului, de peste 40 de milioane de locuitori, va avea nevoie de asistență umanitară în acest an, potrivit Națiunilor Unite, după o scădere bruscă a asistenței externe în ultimii ani. Dezastrele naturale, cum ar fi cutremurele și seceta, agravează adesea lupta zilnică pentru supraviețuire.