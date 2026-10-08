Noapte sub alerte în Ucraina: drone rusești au amenințat Kievul și vestul țării, după atacurile soldate cu 28 de morți

Noile alerte au venit la doar câteva ore după atacurile de miercuri, soldate, potrivit autorităților ucrainene, cu 28 de morți, între care cinci copii, potrivit UNN.

Drone semnalate deasupra Kievului și în vestul Ucrainei

Forțele Aeriene ucrainene au avertizat, în jurul orei 00:55, că drone rusești cu propulsie reactivă se îndreptau către Kiev, inclusiv spre cartierul Troieșcina, din nord-estul capitalei.

Alte aparate au fost urmărite în direcția localităților Brovarî, Vasîlkiv și Fastiv, din regiunea Kiev.

Amenințarea s-a extins însă și către vestul Ucrainei. O dronă a fost semnalată în apropiere de Luțk, în regiunea Volîn, iar ulterior autoritățile au anunțat că aparatul se afla chiar deasupra orașului. Luțk se găsește la aproximativ 100 de kilometri de frontiera Poloniei, stat membru NATO.

Mișcări ale dronelor au fost raportate și spre regiunea Rivne, precum și către Ovruci, în regiunea Jîtomîr, și Desna, în regiunea Cernihiv. Un alt aparat ar fi traversat zona de excludere de la Cernobîl spre Jîtomîr.

Până în primele ore ale dimineții, autoritățile ucrainene nu raportaseră victime sau pagube provocate în mod explicit de acest nou val.

28 de morți în atacurile din ziua precedentă

Atacurile de joi au venit după una dintre cele mai sângeroase zile din ultima perioadă. Ministrul ucrainean de Interne, Ivan Vîhivskîi, a anunțat că 28 de persoane au murit miercuri în urma loviturilor rusești din mai multe regiuni ale țării. Cinci dintre victime erau copii.

Cel mai grav bilanț a fost înregistrat la Prîlukî, în regiunea Cernihiv. O rachetă a lovit un bloc de locuințe, iar 20 de persoane au murit. Printre victime s-au numărat cinci copii, trei dintre ei având doar un an.

Echipele de intervenție au căutat supraviețuitori printre resturile clădirii distruse.

Bloc de 12 etaje lovit de o dronă la Kiev

Capitala ucraineană a fost, la rândul său, lovită în cursul atacurilor precedente. O dronă rusească a intrat într-un bloc de 12 etaje, la nivelul etajului al zecelea, provocând un incendiu care s-a extins către nivelurile superioare și avariind parțial structura imobilului.

Potrivit serviciilor ucrainene de urgență, 22 de persoane au fost salvate din clădire, între care opt copii. Patru oameni au fost răniți, inclusiv doi copii. Incendiul, care a cuprins aproximativ 100 de metri pătrați, a fost ulterior stins.

Într-un alt cartier al Kievului, o dronă a provocat un incendiu într-un bloc cu cinci etaje, atacul soldându-se cu mai mulți răniți.

Noul val de drone arată că operațiunile aeriene rusești continuă fără o pauză semnificativă, iar extinderea alertelor către vestul Ucrainei aduce din nou amenințarea aeriană mai aproape de frontierele statelor NATO din Europa Centrală și de Est.