Noi atacuri israeliene în Gaza, în timp ce problema ostaticilor continuă să planeze asupra armistiţiul

Potrivit unei surse din domeniul securităţii din Gaza, sâmbătă s-au auzit focuri de armă ale armatei israeliene şi lovituri aeriene în jurul oraşului Khan Younès (sud).

O sursă militară israeliană a indicat deja vineri seara, în momentul predării cadavrelor, că nu crede că acestea sunt ale unor ostatici. Această nouă peripeţie de la încetarea focului în vigoare din 10 octombrie între Hamas şi Israel, însoţită de atacuri israeliene, survine în contextul în care israelienii şi-au exprimat deja furia faţă de întârzierile succesive în predarea cadavrelor ostaticilor, potrivit AFP.

Guvernul israelian a acuzat Hamas că încalcă acordul de armistiţiu. Iar familiile ostaticilor au cerut măsuri mai severe pentru a obliga grupul palestinian să respecte acordul. De două ori din 10 octombrie, Israelul a bombardat masiv Gaza, ca represalii pentru atacurile care au ucis trei dintre soldaţii săi. Pe 19 octombrie, bombardamentele israeliene au făcut cel puţin 45 de morţi, iar marţi 104, potrivit surselor palestiniene.

Mişcarea islamistă palestiniană a restituit până în prezent rămăşiţele a 17 dintre cei 28 de ostatici decedaţi pe care a acceptat să îi predea în cadrul unui acord de armistiţiu negociat de Statele Unite cu Israelul. Printre cele 17 cadavre restituite se află cele ale a 15 israelieni, ale unui thailandez şi ale unui nepalez. În conformitate cu termenii acordului de încetare a focului negociat sub egida Statelor Unite, pentru fiecare israelian restituit, Israelul a predat 15 cadavre ale palestinienilor decedaţi în timpul războiului, adică un total de 225.

În Gaza, situaţia umanitară şi de securitate rămâne alarmantă

„Noaptea trecută, am auzit de mai multe ori focuri de armă provenind de la forţele de ocupaţie. Nu avem nici mâncare, nici apă de băut sau de spălat. Situaţia este critică. Armistiţiul a început, dar războiul nu s-a terminat”, a declarat pentru AFP Hisham al-Bardai, un tată de familie în vârstă de 37 de ani.

Pentru Sumaya Daloul, în vârstă de 27 de ani, care locuieşte cu părinţii ei, „viaţa nu are sens”. „Moartea este preferabilă vieţii. Nu avem bani, nici muncă, nici mâncare, nici apă, nici electricitate, nici internet”, povesteşte ea.

Directorul general al Biroului guvernamental pentru mass-media din Gaza, Ismail Al-Thawabteh, estimează că „mai sunt 20.000 de dispozitive explozive neexplodate, rămase în urma războiului şi a ocupaţiei, în diverse zone din Fâşia Gaza”.

Sâmbătă, Iordania şi Germania au considerat că o forţă internaţională menită să sprijine o viitoare poliţie palestiniană în Gaza, în cadrul planului de guvernare post-conflict al preşedintelui american Donald Trump, ar trebui să beneficieze de un mandat al ONU.

Forţa denumită „de stabilizare internaţională” (ISF) ar trebui să formeze şi să sprijine poliţiştii palestinieni selectaţi în Fâşia Gaza, cu sprijinul Egiptului şi al Iordaniei. De asemenea, aceasta trebuie să asigure securitatea zonelor de frontieră şi să împiedice contrabanda cu arme către Hamas.

Turcia va găzdui luni, la Istanbul, o reuniune a miniştrilor de externe din ţările musulmane în sprijinul planului de pace american pentru Gaza.