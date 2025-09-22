„Nu avem de discutat nimic în acest sens”. Măsura anunțată de premierul Poloniei, după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al țării

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat luni, într-o conferință de presă, că autoritățile nu vor ezita să doboare obiectele care încalcă spațiul aerian al țării și reprezintă o amenințare. Cu toate acesta, oficialul a subliniat că Polonia va adopta o abordare mai prudentă în situațiile mai puțin clare, notează Reuters.

„Vom lua decizia de a doborî obiectele zburătoare atunci când acestea încalcă teritoriul nostru și survolează Polonia – nu avem de discutat nimic în acest sens”, a declarat Donald Tusk într-o conferință de presă.

„Când avem de-a face cu situații care nu sunt pe deplin clare, cum ar fi recentul zbor al avioanelor de vânătoare rusești peste platforma Petrobaltic – dar fără nicio încălcare, deoarece acestea nu sunt apele noastre teritoriale – trebuie să te gândești de două ori înainte de a decide asupra unor acțiuni care ar putea declanșa o fază foarte acută a conflictului”, a mai spus prim-ministrul polonez, potrivit sursei citate.

Decizia anunțată luni de Tusk vine la aproape două săptămâni după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei. Dronele au fost doborâte și, pe fondul îngrijorărilor, Varșovia a invocat Articolul 4 din Tratatul NATO, care prevede consultări cu membrii NATO atunci când o țară din Alianță simte că integritatea sa teritorială este amenințată.