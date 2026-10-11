O dronă s-a izbit de un copac într-o pădure din Republica Moldova. Poliția a dezactivat încărcătura explozivă

Poliția a fost sesizată sâmbătă seara, în jurul orei 22.20, de localnici care au observat o dronă în apropierea raionului Anenii Noi. Potrivit informațiilor transmise de autorități, aparatul de zbor ar fi căzut și ar fi explodat într-o pădure din extravilanul satului Geamăna.

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat locul în care drona a lovit un copac, la aproximativ 100 de metri de un drum. Specialiștii Secției tehnico-explozive au dezactivat încărcătura explozivă, eliminând riscul unei explozii necontrolate.

La sol au fost găsite și fragmente de dronă, deteriorate în urma impactului. Poliția urmează să dispună expertize de specialitate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Nu au fost raportate victime.

În perioada 2022–2026, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în 81 de cazuri, dintre care 44 au fost înregistrate de la începutul anului până la 24 septembrie 2026, potrivit Armatei Naționale. Incidentele au implicat 45 de drone, 12 drone-momeală și șase rachete.