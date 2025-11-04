O instanță americană permite Floridei să interzică cetățenilor chinezi să cumpere proprietăți

Decizia a fost luată de Curtea de Apel a Circuitului 11 din Atlanta, care a respins apelul unui grup de cetățeni chinezi, reprezentați de Uniunea Americană pentru Drepturile Civile (ACLU), care contestau legea adoptată în 2023.

Legea din Florida interzice cetățenilor chinezi care nu sunt cetățeni sau rezidenți permanenți ai SUA să cumpere proprietăți imobiliare sau terenuri în stat.

Curtea a motivat că cei patru cetățeni chinezi, care au intentat procesul, nu aveau calitatea de a da în judecată legea, întrucât aceasta se aplică doar persoanelor „domiciliate” în China, iar aceștia erau rezidenți ai Floridei.

Legea permite cetățenilor chinezi care sunt titulari ai vizelor turistice sau ai statutului de refugiat să cumpere o singură proprietate de cel mult 0.8 hectarea, care să nu fie situată la o distanță de mai puțin de 8 kilometri de orice bază militară.

Guvernatorul republican Ron DeSantis a susținut că această lege protejează securitatea națională și interesele SUA față de influența comunistă chineză.