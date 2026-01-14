Prima pagină » Știri externe » O macara a căzut peste un tren de pasageri în Thailanda. Numeroși oameni au murit

O macara a căzut peste un tren de pasageri în Thailanda. Numeroși oameni au murit

O macara a căzut peste un tren de pasageri în nord-estul Thailandei. Cel puțin 12 persoane au murit. Aproape 200 de oameni se aflau în tren.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
14 ian. 2026, 07:18, Știri externe

O macara de construcții a căzut miercuri peste un tren de pasageri în nord-estul Thailandei, potrivit AP. Accidentul a provocat numeroase victime și cel puțin 12 persoane au murit, au declarat oficialii.

Macaraua, care era folosită pentru a construi o cale ferată de mare viteză suspendată, a căzut peste trenul în mișcare. Garnitura călătorea de la Bangkok spre provincia Ubon Ratchathani.

Trenul lovit a deraiat și a luat foc, conform Departamentului de Relații Publice al orașului Nakhon Ratchasima.

Departamentul a transmis pe Facebook că incendiul este sub control și că salvatorii caută persoanele blocate în tren.

Ministrul Transporturilor, Piphat Ratchakitprakan, a declarat că cel puțin 12 persoane au fost ucise și că 195 de persoane se aflau la bordul trenului. El a spus că a ordonat o anchetă asupra accidentului.

