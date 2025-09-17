O mașină a intrat în poarta sediului FBI din Pittsburgh. Șoferul a aruncat un steag SUA peste gard

Incidentul a avut loc miercuri dimineață. Un șofer a intrat cu mașina în poarta clădirii FBI din Pittsburgh, apoi a scos un steag american de pe bancheta din spate și l-a aruncat peste gard înainte de a pleca, au declarat autoritățile, potrivit AP.

Mașina s-a izbit de poartă în jurul orei locale 2:40, a transmis FBI. Autoritățile îl căută pe bărbat, iar la fața locului se află mai multe persoane, inclusiv o echipă de geniști.

„Acest incident este considerat un atac împotriva FBI. Niciun membru al FBI nu a fost rănit”, a transmis agenția.

Anchetatorii au constatat că mașina părea să aibă un mesaj pe unul dintre geamurile laterale. De asemenea, ei au dezvăluit că bărbatul este cunoscut la FBI.

Giordano a spus că FBI-ul îl cunoștea pe bărbat.

„A venit aici, la biroul local FBI, în urmă cu câteva săptămâni, pentru a depune o plângere care nu avea prea mult sens”, a transmis reprezentantul FBI.