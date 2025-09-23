O navă care se afla în Golful Aden a fost atacată. Atacul nu a fost revendicat

O navă aflată în largul coastei Yemenului, în Golful Aden, a fost atacată marți dimineață, potrivit AP. Nu au fost persoane rănite și nici pagube. Căpitanul navei a auzit un plescăit și o explozie în vecinătatea navei, a transmis centrul de operațiuni comerciale maritime din Regatul Unit al armatei britanice prin intermediul unui comunicat.

„Nava și echipajul au raportat că sunt în siguranță și se îndreaptă spre următorul port de escală”, scrie în comunicat.

Atacul a avut loc la aproximativ 225 de kilometri în largul coastei Yemenului. Nu există o revendicare a atacului.

Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au lansat numeroase atacuri care au vizat navele comerciale care se îndreaptă către Marea Roșie, un coridor maritim foarte important. Atacurile Houthi din ultimii doi ani au perturbat traficul maritim din Marea Roșie, prin care treceau mărfuri în valoare de aproximativ 1 trilion de dolari în fiecare an înainte de război.