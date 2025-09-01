O nouă ordine globală. Viziunea propusă de Xi Jinping la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai

În discursul său de deschidere, Xi a subliniat că summitul reprezintă un model de relații internaționale bazate pe multipolaritate, incluziune economică și guvernanță globală echitabilă, potrivit Reuters. China va oferi anul acesta un ajutor gratuit de 2 miliarde de yuani (aproximativ 280 milioane dolari) statelor membre și va aloca 10 miliarde de yuani sub formă de împrumuturi prin consorțiul bancar al organizației.

Xi a îndemnat statele membre să valorifice „piața de mega-dimensiuni” a blocului pentru a facilita comerțul și investițiile, cu accent pe cooperarea în domenii precum energia, infrastructura, știința, tehnologia și inteligența artificială.

Summitul din Tianjin marchează o demonstrație de solidaritate a Sudului Global, cu participarea liderilor din Rusia, India, Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Sud-Est. Organizația, fondată inițial de șase state eurasiatice, numără în prezent 10 membri permanenți și 16 țări cu statut de observator sau partener de dialog.

Xi a criticat „mentalitatea Războiului Rece” și „confruntarea între blocuri”, într-o aluzie la politicile tarifare ale președintelui american Donald Trump, care au afectat economii emergente precum India. Exporturile indiene au fost lovite recent de o taxă vamală de 50%.

În marja summitului, Xi și premierul indian Narendra Modi au convenit că cele două țări sunt parteneri de dezvoltare, nu rivali, și au discutat despre intensificarea relațiilor comerciale în contextul incertitudinilor globale.