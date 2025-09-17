O rută temporară pentru evacuarea locuitorilor din orașul Gaza deschisă de Israel

Ruta va fi disponibilă doar 48 de ore, potrivit purtătorului de cuvânt Avichay Adraee, citat de AFP.

Măsura vine după bombardamente intense asupra principalei zone urbane din enclava palestiniană, pe fondul escaladării violențelor în regiune.

Autoritățile israeliene încurajează populația să folosească această rută pentru a se deplasa în siguranță, în timp ce operațiunile militare continuă.

Organizațiile umanitare au emis un avertisment sever cu privire la amploarea crizei, subliniind că infrastructura existentă în zonele sudice destinate persoanelor strămutate, precum Mawasi, este deja suprasolicitată și deficitară. Pentru mulți, opțiunea evacuării este imposibilă din cauza unor factori precum distanțele semnificative, starea precară de sănătate și lipsa acută a accesului la necesități fundamentale precum apa, hrana și securitatea.

UNICEF, împreună cu alte agenții, a descris condițiile cu care se confruntă copiii din orașul Gaza ca fiind „inumane”, subliniind că nu există alternative cu adevărat sigure. Cei care încearcă să plece ajung de cele mai multe ori în locuri supraaglomerate și la fel de periculoase. În schimb, persoanele care aleg să rămână se confruntă cu bombardamente continue, o penurie critică de resurse vitale și distrugeri pe scară largă.