O senatoare SUA cere demisia secretarului apărării Pete Hegseth: Este „sfârșitul conducerii corecte din punct de vedere politic”

Duckworth, care reprezintă statul Illinois în Senatul american, a caracterizat întâlnirea din Virginia drept „un exercițiu partizan” și o irosire de timp și de resurse. Despre secretarul apărării, Pete Hegseth, acesta a afirmat că este „cel mai nepregătit secretar al apărării din istorie”:

Senatoarea a cerut public demisia secretarului, menționând că acesta promovează practici abuzive în rândul militarilor.

Marți, Pete Hegseth a convocat liderii militari americani la o întâlnire extraordinară la baza Marine Corps din Quantico, unde a anunțat o schimbare radicală de direcție în organizarea armatei SUA.

Secretarul a proclamat „sfârșitul conducerii corecte din punct de vedere politic” și a introdus noi directive ce includ standarde fizice „neutre din punct de vedere al genului”.

De asemenea, Hegseth a cerut o revizuire amplă a modului în care armata gestionează acuzațiile de abuz, susținând că armata și-a pierdut din rigurozitate.

El a ordonat o analiză de 30 de zile privind definițiile oficiale ale hărțuirii și o verificare de 45 de zile a modului în care astfel de acuzații rămân înregistrate în fișele de personal.

Oficialul a adăugat: „Gata cu reclamațiile neserioase, gata cu reclamațiile anonime, gata cu reclamațiile repetate, gata cu defăimarea reputației”, potrivit ABC News.