O țară declară miercurea sărbătoare legală pentru a economisi combustibil

Țările asiatice introduc o serie de măsuri de restricționare a rezervelor de combustibil în încercarea de a economisi combustibil, în contextul în care se confruntă cu posibile penurii în urma războiului dintre SUA și Israel cu Iranul.
Laurențiu Marinov
17 mart. 2026, 08:04, Știri externe

Aproape 90% din petrolul și gazele care au circulat anul trecut prin Strâmtoarea Ormuz se îndreptau spre Asia, care este cea mai mare regiune importatoare de petrol din lume.

Sri Lanka a declarat fiecare miercuri sărbătoare legală pentru a economisi combustibil, iar șoferii sunt acum obligați să se înregistreze pentru un Abonament Național de Combustibil, care raționalizează cantitatea de combustibil pe care oamenii o pot cumpăra, potrivirt BBC.

În Myanmar, vehiculele private au voie să circule doar în zile alternative, în funcție de numerele de înmatriculare.

Bangladesh a anticipat sărbătorile Ramadanului în universități și a introdus întreruperi planificate de curent în întreaga țară pentru a economisi energie.

În Filipine, unele birouri guvernamentale au impus ca personalul să lucreze de acasă cel puțin o zi pe săptămână.

