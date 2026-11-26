Mai mult de jumătate dintre persoanele diagnosticate în acest an sunt cetățeni străini care au reședința pe termen lung în Cehia, potrivit datelor prezentate de autoritățile cehe.

Contactul sexual rămâne principala cale de transmitere a virusului HIV. Bărbații care întrețin relații sexuale cu alți bărbați reprezintă 55% dintre noile diagnostice, în timp ce contactele heterosexuale au fost responsabile pentru 28% dintre cazuri.

În ceea ce privește distribuția geografică, Praga a înregistrat cea mai mare pondere a noilor diagnostice HIV. Pe următoarele poziții se află regiunile Moravia de Sud și Boemia Centrală.

Testare gratuită și anonimă în peste 100 de centre

În contextul acestor date, persoanele din Cehia vor avea acces la testare gratuită și anonimă pentru HIV în cadrul Săptămânii Europene a Testării, organizată în perioada 23-30 noiembrie.

Testările vor fi disponibile în peste 100 de locații din întreaga țară, oferind posibilitatea identificării timpurii a infecției și facilitând accesul la servicii medicale.

Pe lângă testele pentru HIV, persoanele interesate vor putea beneficia gratuit și de investigații pentru hepatitele B și C, precum și pentru sifilis.

Campania urmărește să încurajeze testarea și depistarea timpurie a infecțiilor cu transmitere sexuală, în condițiile în care identificarea la timp a acestora poate contribui la accesul mai rapid la tratament și la reducerea riscului de transmitere.