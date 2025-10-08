O vioară care i-a aparținut lui Albert Einstein s-a vândut la licitație pentru o sumă record

Vioara, realizată în 1894 de lutierul Zunterer, este considerată a fi prima vioară a lui Einstein și era estimată inițial să se vândă cu aproximativ 300.000 de lire, în cadrul licitației organizate de casa Dominic Winter Auctioneers din South Cerney, Gloucestershire, relatează BBC.

O carte de filosofie pe care Einstein i-a dăruit-o unui prieten a fost, de asemenea, vândută pentru 2.200 de lire sterline.

Toate prețurile vor include un comision suplimentar de 26,4%, ceea ce înseamnă că prețul final al viorii va depăși un milion de lire sterline, fiind o sumă record pentru o vioară care nu a aparținut anterior unui violonist și nu a fost realizată de Stradivarius.

Chris Albury, reprezentant al casei de licitații Dominic Winter Auctioneers, a descris vânzarea drept un „moment special”.

„Am avut trei cumpărători telefonici care s-au luptat intens până în ultimul moment”, a declarat el pentru BBC Radio Gloucestershire.

Albury a adăugat că mulți oameni nu știau că Einstein cânta la vioară.

Toate obiectele licitate au fost oferite, la sfârșitul anului 1932, bunului său prieten și coleg fizician Max von Laue.

La scurt timp după aceea, Einstein a fugit în America pentru a scăpa de ascensiunea antisemitismului și a nazismului în Germania.

Douăzeci de ani mai târziu, Max von Laue i-a dăruit obiectele unei cunoștințe și admiratoare a lui Einstein, Margarete Hommrich, iar acum strănepoata acesteia le-a scos la vânzare.

O altă vioară care i-a aparținut lui Einstein, oferită drept cadou la sosirea sa în Statele Unite, în 1933, a fost vândută la o licitație din New York, în 2018, pentru 516.500 de dolari.