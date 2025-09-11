Omagiul lui JD Vance adus lui Charlie Kirk: Un prieten adevărat

„Cu ceva timp în urmă, probabil în 2017, am apărut în emisiunea lui Tucker Carlson de la Fox pentru a vorbi despre Dumnezeu știe ce. După aceea, un nume pe care abia îl cunoșteam mi-a trimis un mesaj direct pe Twitter și mi-a spus că am făcut o treabă excelentă. Era Charlie Kirk, iar acel moment de amabilitate a marcat începutul unei prietenii care a durat până astăzi”, a scris JD Vance într-o postare pe X, citat de BBC.

„La fel ca mine, era sceptic în privința lui Donald Trump în 2016. La fel ca mine, a ajuns să-l considere pe președintele Trump singura figură capabilă să îndepărteze politica americană de globalismul care a dominat întreaga noastră viață”, a a dăugat vicepreședintele SUA.

Reacții după moartea lui Charlie Kirk au venit și din partea unor vedete americane.

Jimmy Kimmel, gazda unei emisiuni nocturne, scrie pe Instagram: „În loc să arătăm cu degetul și să ne enervăm, putem să fim de acord măcar pentru o zi că este oribil și monstruos să împuști un alt om?”.

Actorul și fostul guvernator al Californiei, Arnold Schwarzenegger, scrie că „politica a devenit o boală în această țară, și este mortală”.

„Trebuie… să ne îndepărtăm de extreme. Dacă nu putem cădea de acord asupra altor lucruri, trebuie să cădem de acord că nu rezolvăm dezbaterile noastre cu violență”, scrie Schwarzenegger pe X.

Și prima doamnă Melania Trump i-a adus, de asemenea, un omagiu lui Kirk. Într-o postare pe X, ea a spus că „copiii lui vor fi crescuți cu povești în loc de amintiri, cu fotografii în loc de râsete și cu tăcere acolo unde ar fi trebuit să răsune vocea tatălui lor”.