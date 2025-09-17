ONU: Cel puţin 75 de palestinieni au murit în detenţie israeliană de la 7 octombrie

Biroul pentru Drepturile Omului al ONU (OHCHR) din teritoriile palestiniene ocupate a cerut Israelului să „pună capăt de urgenţă torturii şi relelor tratamente sistematice” aplicate deţinuţilor palestinieni, dezvăluind că, între 7 octombrie 2023 şi 31 august 2024, cel puţin 75 de palestinieni au murit în detenţie israeliană.

Printre victime se numără şi un adolescent de 17 ani, potrivit Al Jazeera.

Potrivit comunicatului, dintre cei decedaţi, 49 proveneau din Gaza, 24 din Cisiordania, iar doi erau cetăţeni palestinieni ai Israelului.

OHCHR a acuzat autorităţile israeliene că au impus condiţii de detenţie echivalente cu tortura, favorizând astfel moartea deţinuţilor.

Organizaţia a denunţat „o cultură a impunităţii” şi refuzul Israelului de a permite accesul Crucii Roşii Internaţionale, ceea ce ar fi încurajat violenţe extreme împotriva palestinienilor în închisori.